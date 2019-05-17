НОВОСТИ

Саша Плющенко может перестать сотрудничать с мировыми брендами

Компания Kering, которая владеет модными марками Gucci, Saint Laurent, Balenciaga и Alexander McQueen, приняла решение не работать с манекенщиками и моделями младше 18 лет.

Саша Плющенко может перестать сотрудничать с мировыми брендами
Саша Плющенко. фото: instagram.com/gnomgnomych/

Яна Рудковская не так давно показала своих подросших сыновей от отношений с Виктором Батуриным: 16-летнего Колю и 17-летнего Андрея. Они стараются держаться в стороне от светской жизни и порой даже не разрешают своей маме выставлять их фото в соцсети. А вот младший наследник продюсера и Евгения Плющенко Саша, которого близкие называют Гном Гномыч, с малых лет участвует в модных показах и фотосессиях.

Шестилетний мальчик не раз украшал обложки мировых глянцевых изданий. Рудковская гордилась тем, что ее сын в последние годы даже открывал модные показы, как опытный манекенщик. Однако, на днях стало известно, что маленький Саша больше не сможет сотрудничать с мировыми брендами. Известная люксовая компания Kering, которая владеет марками Gucci, Saint Laurent, Balenciaga и Alexander McQueen, приняла решение отказаться от сотрудничества с моделями младше 18 лет.

«Мы считаем, что несем ответственность за продвижение позитивных практик в мире роскоши, и надеемся создать движение, которое будет мотивировать других следовать за ним», — пояснил гендиректор компании Франсуа-Анри Пино, пишет портал Hyperbae.

Отмечается, что новое правило вступит в силу со следующего года и затронет все линии входящих в бренд компаний, за исключением детских. Многие поддержали решение Kering, но точно не известно, последуют ли примеру компании другие известные бренды. Также скорее всего модели окажутся не в восторге от нововведений. Есть вероятность, что ограничения затронут и Сашу Плющенко. Он неплохо зарабатывает в модельном бизнесе, но, возможно, теперь мальчик не сможет принимать участие в некоторых проектах ряда люксовых марок.

Напомним, что в марте этого года Гном Гномыч стал звездой модного показа Галины Юдашкиной. Ранее он появлялся на обложке итальянского глянцевого журнала Collezioni Bambini Italy, а также украшал собой страницы американского издания Magnificent. Именно после этого, вслед за своей мамой, малыш стал облачаться в одежду мировых брендов и участвовать в  рекламных проектах.

Вам может быть интересно:

Рудковская назвала «слабые» стороны Лазарева на «Евровидении-2019» Рудковская подчеркнула бесконечные ноги платьем с завышенной талией Смелое решение: Яна Рудковская отказалась от диеты

Тэги:

Александр ПлющенкоГном Гномычмировые брендыЯна Рудковская
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Саша Плющенко может перестать сотрудничать с мировыми брендами
Интересно?
Поделись с друзьями: