Саша Плющенко может перестать сотрудничать с мировыми брендами

Компания Kering, которая владеет модными марками Gucci, Saint Laurent, Balenciaga и Alexander McQueen, приняла решение не работать с манекенщиками и моделями младше 18 лет.

Яна Рудковская не так давно показала своих подросших сыновей от отношений с Виктором Батуриным: 16-летнего Колю и 17-летнего Андрея. Они стараются держаться в стороне от светской жизни и порой даже не разрешают своей маме выставлять их фото в соцсети. А вот младший наследник продюсера и Евгения Плющенко Саша, которого близкие называют Гном Гномыч, с малых лет участвует в модных показах и фотосессиях.

Шестилетний мальчик не раз украшал обложки мировых глянцевых изданий. Рудковская гордилась тем, что ее сын в последние годы даже открывал модные показы, как опытный манекенщик. Однако, на днях стало известно, что маленький Саша больше не сможет сотрудничать с мировыми брендами. Известная люксовая компания Kering, которая владеет марками Gucci, Saint Laurent, Balenciaga и Alexander McQueen, приняла решение отказаться от сотрудничества с моделями младше 18 лет.

«Мы считаем, что несем ответственность за продвижение позитивных практик в мире роскоши, и надеемся создать движение, которое будет мотивировать других следовать за ним», — пояснил гендиректор компании Франсуа-Анри Пино, пишет портал Hyperbae.

Отмечается, что новое правило вступит в силу со следующего года и затронет все линии входящих в бренд компаний, за исключением детских. Многие поддержали решение Kering, но точно не известно, последуют ли примеру компании другие известные бренды. Также скорее всего модели окажутся не в восторге от нововведений. Есть вероятность, что ограничения затронут и Сашу Плющенко. Он неплохо зарабатывает в модельном бизнесе, но, возможно, теперь мальчик не сможет принимать участие в некоторых проектах ряда люксовых марок.

Напомним, что в марте этого года Гном Гномыч стал звездой модного показа Галины Юдашкиной. Ранее он появлялся на обложке итальянского глянцевого журнала Collezioni Bambini Italy, а также украшал собой страницы американского издания Magnificent. Именно после этого, вслед за своей мамой, малыш стал облачаться в одежду мировых брендов и участвовать в рекламных проектах.