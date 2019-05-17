Видео вечера: Алла Пугачева освоила Stories в Instagram

Певица впервые опробовала эту функцию в социальной сети благодаря Максиму Галкину и Александру Буйнову.

В отличие от своего мужа Максима Галкина, Алла Пугачева почти никогда не использует функцию Stories в Instagram. Певица не активна в социальной сети, поэтому любое обновление на её странице приводит фанатов в восторг.

Поводом для того, чтобы освоить технологии, стала вечеринка у Валентина Юдашкина. Известный модельер организовал модный показ прямо в собственном ресторане. Таким образом кутюрье отпраздновал открытие летней веранды в заведении.

Примадонна давно дружит с дизайнером, поэтому рада, что он хорошо себя чувствует. Юдашкин долгое время борется со злокачественной опухолью. Певица заметила, что для неё дизайнер – самый светлый и мужественный человек, которого она знает.

На показе Пугачева сидела рядом со старым другом Александром Буйновым. Вместе они подшутили над Максимом Галкиным. Модный показ, появление Валентина Юдашкина в ресторане и смех в кругу близких певица засняла на телефон и выложила в Stories.

Поклонники певицы тут же сохранили видео и опубликовали в фанатских группах. В комментариях под постами подписчики замечают, как Алла Пугачева посвежела и похорошела.