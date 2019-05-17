Без темных тонов: больной раком Валентин Юдашкин празднично презентовал новую коллекцию

Около двух лет назад широкой общественности стало известно, что здоровье Валентина Юдашкина серьезно пошатнулось. Как рассказал тогда Андрей Малахов, знаменитый художник-модельер борется с онкологическим заболеванием. С тех пор поклонники именитого кутюрье следят не только за его творчеством, но и за его самочувствием. Недавно они были обеспокоены, когда модельер начал терять вес и стал выглядеть бледно.

Однако месяц назад супруга модельера Марина впервые высказалась о состоянии своего возлюбленного. Она заверила, что он следит за своим здоровьем, соблюдает предписания врачей и ни на что не жалуется. Словно в подтверждение этих слов, накануне в Москве семья Юдашкиных организовала открытие веранды собственного ресторана. Также Валентин Абрамович не упустил возможности и представил по такому случаю новую коллекцию одежды.

Почти все столики заведения были заняты. Гости пробовали изысканные напитки и блюда, наблюдая за показом. Не смогла пропустить это важное событие и Алла Пугачева, которая много лет дружит с модельером. Она появилась в ресторане с Максимом Галкиным и с удовольствием наблюдала за действом. В конце показа ее супруг крикнул «Браво!» Юдашкину, который вышел к гостям. Он был облачен в стильный черный костюм с узором. Образ кутюрье дополнил очками, а волосы уложил, придав им объем.

Многие отметили, что Валентин Абрамович выглядел посвежевшим и бодрым. Он буквально порхал между столиками и даже успел сделать несколько снимков с гостями. Поклонники были рады видеть Юдашкина в полном здравии.

«Как приятно видеть в хорошей форме нашего знаменитого художника-модельера! Здоровья ему и творческих успехов!» — написала одна из пользовательниц Сети. Жена модельера и его дочь Галина тоже пришли на открытие и выглядели элегантно в летних образах.