«Сережа, мы тебя любим!»: церемония прощания с Сергеем Доренко прошла так, как он хотел

После того, как все сомнения относительно причины смерти журналиста развеялись, супруга сможет исполнить волю Сергея – кремировать его

Возле ритуального зала Троекуровского кладбища столицы сегодня вновь собралось много народа – там, где менее двух месяцев назад провожали в последний путь певицу Юлию Началову, сегодня прошла церемония прощания с известным журналистом, теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.

Трагическая смерть: от чего умер Доренко

Напомним, Доренко скончался 9 мая в результате разрыва аневризмы аорты. Это случилось, когда он ехал на мотоцикле по улице Земляной Вал в Москве.

Прощание с ним было запланировано на 12 мая, но дочери журналиста от первого брака подали заявление в правоохранительные органы, попросив провести повторное судебно-химическое исследование: они боялись, что отца могли отравить.

Желание девушек исполнили, однако эксперты так и не нашли признаков отравления. Оказалось, что причиной смерти Доренко действительно стало его больное сердце, и об этой проблеме он сам знал с 2016 года.

Кроме того, Сергей Леонидович неоднократно говорил друзьям и близким о том, что хочет быть кремирован. Прах он просил разделить на две части, одну половину которого следует захоронить в Москве, а вторую развеять на горе Митридат в Керчи – городе, где он родился и куда приезжал на каникулы к бабушке.

Супруга журналиста, 34-летняя Юлия Доренко, которой теперь предстоит в одиночку воспитывать двух дочек, организовала всё именно так, как хотел ее Серёжа.

На церемонии прощания даже играла песня американского дуэта Саймона и Гарфанкеля «Bridge Over Troubled Water», которую он сам для себя выбрал.

Речь в память о Доренко произнес Константин Эрнст

На кладбище в этот день пришли старшие дочери Екатерина и Ксения, сын Прохор, бывшая жена Марина, друзья и коллеги Сергея, многочисленные поклонники, которые восхищались стилем его работы и с удовольствием слушали передачи с его участием на радио.

Особо тяжело сейчас приходится матери журналиста. Татьяне Ивановне Доренко уже 82 года, и страшно представить, что чувствует несчастная женщина, которая вынуждена прощаться со своим сыном. На церемонии прощания она сидела рядом со вдовой, горько плакала и благодарила друзей Сергея за теплые слова, которые они говорили о ее сыне.

В зале присутствовали руководитель МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев, глава ВГТРК Олег Добродеев, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов, гендиректор радиостанции «Эхо Москвы» Владимир Мамонтов.

Одним из тех, кто в этот день не мог сдержать слёз, вспоминая Сергея, стал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. В своей речи Константин Львович отметил, что их отношения с Доренко были нестабильными: он то увольнял журналиста, то вновь брал на работу. Тот, по мнению медиаменеджера, при всей своей журналистской маститости всегда нуждался в любви.

«Доренко был тонким, нервным мальчиком. Он хотел, чтобы его все любили. Серёжа, мы тебя любим. Покойся с миром», — сказал Эрнст.

Режиссер Павел Лунгин: «Поразило, какие разные люди пришли проститься с Сергеем»

Воспоминаниями о Доренко поделился, стоя у гроба, и режиссер Павел Лунгин. Он назвал Сергея необычайно талантливым человеком, ненавидящим мракобесие. За всеми его шутками, по словам режиссера, таилась глубокая печаль по России.

В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro Павел Семёнович признался, что его удивило то, насколько разные люди любили Сергея и глубоко опечалены тем, что он так рано ушел из жизни.

«Поразило, что было очень много людей, и все они были очень разными. Пришли молодые, старые, богатые, бедные, в галстуках, в рваных джинсах. Вот это, пожалуй, больше всего удивило», — сказал Лунгин.

Немало фотографий с церемонии прощания можно увидеть сегодня в социальных сетях. В своих постах люди делятся мнением о том, чем выделялся Доренко среди других журналистов, вспоминают его чувство юмора и здоровый сарказм, с которым он не боялся подходить к самым острым злободневным темам.