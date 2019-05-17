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«Мужу смешно, мне не очень»: Джулия Ванг страдает из-за внимания влюбленных в нее девушек

Звезда «Битвы экстрасенсов» некоторое время назад сменила имидж и визуально стала похожа на мужчину. Подобное преображение привнесло в жизнь женщины забавные казусы.

«Мужу смешно, мне не очень»: Джулия Ванг страдает из-за внимания влюбленных в нее девушек
Джулия Ванг. фото: instagram.com/julie_vangreal/

Многие помнят Джулию Ванг, так как она стала победительницей «Битвы экстрасенсов» в 2014 году. Женщина смогла не только продемонстрировать свои неординарные способности, но и запомниться зрителям свой яркой внешностью. Длинные белокурые волосы и темные наряды в порой сказочном стиле, придавали ей загадочность. Однако за минувшие годы Джулия сильно изменилась. Она похудела и сменила имидж. Теперь она носит короткую стрижку, а вместо платьев предпочитает облачаться в костюмы.

Джулию с трудом узнают даже преданные фанаты. Если заглянуть на ее страничку в соцсети, то ясновидящую легко можно принять за парня модельной внешности. Не удивительно, что некоторое время назад ее даже приняли за мужчину продавщицы в магазины. Саму Ванг эта ситуация тогда удивила. А недавно выяснилось, что в преобразившуюся ведьму стали влюбляться девушки. Об этом сама экстрасенс поведала в своем микроблоге.

«Когда подлецу все к лицу очень трудно выбрать. А ещё трудней когда в тебя девушки влюбляются, думая что ты парень, это ад. Мужу смешно, мне не очень. Меня недавно назвали бессовестным мужчиной, как то неловко даже. Мне нечего им предложить. Кроме красивых костюмов», — высказалась Джулия.

Впрочем, она отметила, что понимает представительниц прекрасного пола, которые обращающих на нее внимание. По мнению ясновидящей, сейчас мужчины одеваются совершенно невзрачно, к тому же на их фоне она выглядит атлетом, учитывая рост  в 179 см.

При этом Ванг не знает, что ей делать. «Спасите меня от голодных женщин!», — попросила она. К слову, ясновидящая предпочитает не говорить о своей личной жизни. Она скрывает свой возраст, а также долгое время было неизвестно, что женщина состоит в браке. По всей видимости, супруг одобряет стиль своей избранницы. Многие фанаты, тоже успели привыкнуть к тому, как она выглядит. «Мы любим вас за открытое сердце и яркую индивидуальность, а не за внешность», — высказалась одна из подписчиц звезды.

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Джулия Вангконфузы звездПрограмма "Битва экстрасенсов"
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«Мужу смешно, мне не очень»: Джулия Ванг страдает из-за внимания влюбленных в нее девушек
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