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Шифрин пожаловался на журналистов после заголовков о скорой смерти

Как заявил юморист, в базарный день распространяемая о нем информация не стоила бы и пятака.

Шифрин пожаловался на журналистов после заголовков о скорой смерти
Ефим Шифрин/

Популярный шоумен и юморист Ефим Шифрин в Instagram раскритиковал журналистов, которые распространяют недостоверную информацию о нем. Он вспомнил, что недавно в программе «Путь говорят» приводили заголовки новостных лент. Среди них, как он утверждает, были такие: «Шифрин готовится помереть», «Шифрин ослеп, оглох и где-то по дороге к могиле обронил либидо».

Юморист заметил, что акулы пера «пасутся» в его соцсетях и читают там по раздельности буквы, а не слова. При этом он заметил, что они не замечают шутливый тон его повествования. В итоге, как он сказал, получается такая белиберда, от которой и правда хочется умереть.

Шифрин вспомнил последнюю громкую историю. В Фейсбуке он написал, что «в молодые годы свои огреб за Люсю меньше, чем в зрелые за Дудя». Он имел в виду все ролики, разборы и злобные комментарии от вполне известных людей до сетевых ботов. В итоге кто-то из журналистов написал, что Шифрин пожаловался на травлю после выхода фильма «Колыма».

В итоге слово «травля» поскакало по полям. Как сказал Шифрин, он прекрасно понимает, что работа журналистов продавать новости. По его словам, ни один хейтер не сможет так «затравить», как акулы пера. «Вы продаёте не новости. Вы продаете враньё. По стоимости правды. А это не бизнес. И уж точно не журналистика», — отметил сатирик и добавил, что в базарный день такая информация не стоила бы и пятака.

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Ефим ШифринПрограмма "Пусть говорят"слухи о смерти
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Шифрин пожаловался на журналистов после заголовков о скорой смерти
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