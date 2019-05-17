«У меня паранойя?»: Ксения Бородина перестала доверять соцсетям и мессенджерам

Ксения Бородина — активный пользователь социальных сетей. Почти ни дня не обходится, чтобы звезда не опубликовала новую фотографию в Instagram. К тому же, телеведущая хорошо зарабатывает благодаря рекламе в соцсетях.

Однако, как признается сама ведущая, в последнее время она стала сомневаться в безопасности соцсетей и мессенджеров.

«Я уже даже не знаю, кому доверять. Кто-то пишет, что в Вотсапе уязвимости специально для ФБР оставляют, прям специально <…> Честно говоря, мне кажется, что все соцсети и мессенджеры сотрудничают со спецслужбами — просто каждый со своей», — написала Бородина у себя в Instagram и добавила, что возможно у нее уже развивается паранойя на этой почве.

Подняв эту тему, Ксения дала своим подписчикам очередной повод для размышлений. В комментариях одни пользователи согласились с телеведущей, а другие посчитали, что спецслужбам нечего делать как читать личные сообщения «какого-то Васи».

Ранее портал Teleprogramma.pro написал, что Ксения Бородина слегла с температурой после возвращения с мужем Курбаном Омаровым из Петербурга. Теперь ведущей приходится откладывать съемки и разные проекты.