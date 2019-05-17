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Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 SE приходит в Россию

Сегодня компания Xiaomi представила в России «облегченную» версию флагмана Mi 9 — Mi 9 SE.

Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 SE приходит в Россию
Фото: архив Xiaomi

Новое устройство будет доступно по цене от 24 990 рублей за младшую версию. Стоит ли смартфон своих денег — разберемся ниже.

Первое, что бросается в глаза при взгляде на Mi 9 SE — стильный дизайн с переливающейся задней панелью, а также компактный размер. За счет уменьшения рамок новинка получила большой дисплей с диагональю 5,97 дюймов, на котором удобно смотреть фильмы и играть в игры. При этом размер устройства сопоставим с размером классического смартфона с диагональю 5,1 дюймов. Кроме того, благодаря ультратонкому и легкому корпусу, вы сможете легко управлять устройством одной рукой.

Еще одной фишкой нового устройства является тройная 48-мегапиксельная камера, которая позволяет создавать качественные фотографии как днем, так и ночью, а также делать ультра широкоугольные снимки (угол захвата —  123 градуса). На фото ниже компания Xiaomi наглядно показала, как работает сверхширокоугольный объектив.

Но и это еще не все! Mi 9 SE также имеет модуль NFC, а это значит, что вы сможете расплачиваться в магазинах с помощью телефона. Если вы еще никогда не пользовались этой функцией — попробуйте, это очень удобно и безопасно!

Начиная с 23 мая Mi 9 SE будет доступен в официальном онлайн-магазине Mi.com, в сети Авторизованных магазинов Mi Store, а также у других розничных партнеров. Новое устройство будет представлено в двух версиях: 64 ГБ оперативной и 64 ГБ. И если вы хотите приобрести устройство с топовыми характеристиками, компактным размером и привлекательной ценой, то Mi 9 SE — одно из лучших предложений на рынке на данный момент.

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Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 SE приходит в Россию
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