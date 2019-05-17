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«И не забудь про Алсу»: Ургант в песне про уральский храм попросил Бога помочь певице

Шоумен взял гитару в руки и спел об актуальном.

«И не забудь про Алсу»: Ургант в песне про уральский храм попросил Бога помочь певице
Иван Ургант/instagram.com/urgantcom

Популярный шоумен Иван Ургант в эфире своей программы на Первом канале попытался примирить сторонников и противников строительства храма в Екатеринбурге. Он взял в руки гитару и спел песню, которая, как он считает, сможет погасить страсти в уральской столице.

В песне есть, в частности, такие слова, адресованные Богу: «Дай футболистам свободу. Армии дай СУ. Верни горячую воду и не забудь про Алсу…»

Отметим, что в своей программе Ургант не первый раз поднимет тему строительства храма в уральской столице. Ранее он высмеял «православных бойцов», которые охраняли порядок около стройки. Он отметил, что эти люди – профессиональные бойцы из академии единоборств. Ургант сам себе ответил на вопрос, как понять православный перед тобой боец или католический. Мол, православный бьет справа налево.

В центре Екатеринбурга уже на протяжении нескольких дней кипят нешуточные страсти. Уральцы недовольны, что на месте сквера власти решили построить церковь. Если в первый день акция протеста была достаточно мирной, то затем начались массовые волнения. Полиция задержала особо ретивых защитников сквера. В ответ в сотрудников правопорядка полетели дымовые шашки. В скандал даже пришлось вмешаться президенту страны Владимиру Путину. Он заявил, что необходимо провести опрос и по его результатам меньшинство должно будет подчиниться большинству. На данный момент строительство храма приостановлено. В течение ближайших двух недель с жителями Екатеринбурга проведут беседы. Цель выяснить их мнение: нужен или нет в центре города храм.

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Тэги:

"Вечерний Ургант"АлсуИван УргантПрограмма "Голос. Дети"
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«И не забудь про Алсу»: Ургант в песне про уральский храм попросил Бога помочь певице
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