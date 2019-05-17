Пример для подражания: 49-летняя Дженнифер Лопес продемонстрировала идеальный пресс

Дженнифер Лопес в свои 49 лет успевает все — записывать новые хиты, сниматься в кино и продюсировать его, выходить на сцену и каждый раз роскошно выглядеть. Фигуре и стройности латиноамериканской певицы могут позавидовать многие.

Чтобы в очередной раз доказать это, звезда мировой поп-музыки опубликовала на своей странице в соцсети Instagram фотографию, на которой она позирует в леггинсах и коротком топе. На снимке Лопес демонстрирует идеальный накаченный пресс. Это результат многих лет тренировок в зале. И певице есть чем гордиться, ведь она склонна к полноте.

Поклонники Джей Ло пришли в восторг от новой фотографии своей любимицы и принялись расхваливать ее в комментариях.

«Как это возможно? Вы видели это тело?», «Я так завидую твоему телу», «Джей Ло с каждым днем становится все лучше», — отметили фанаты под снимком.

Впрочем, уже летом российские поклонники смогут воочию увидеть спортивную Джей Ло с ее зажигательными танцами. 4 августа впервые за семь лет певица даст концерт на московской «ВТБ Арене».