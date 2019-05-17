Ни дня без съемки: Гагарина позировала мужу в лаковых ботфортах на шпильке

Певица не скрывает, что ей приходится следить за своей фигурой. За вторую беременность она набрала почти 25 килограммов.

Полина Гагарина приняла участие в новой фотосессии. Знаменитость поделилась в Instagram рабочим кадром. На снимке супруга Дмитрия Исхакова запечатлена в коротком серебристом платье с декольте и обнаженными плечами. Образ исполнительницы дополнили модные лаковые ботфорты на шпильке.

«В объективе @isxakov… Маню, так сказать», — подписала фото Гагарина. Примечательно, что автором снимка стал муж певицы.

Полина всякий раз с удовольствием позирует Дмитрию. Он автор множества съемок с Гагариной в главной роли. По словам певицы, только на снимках мужа она получается по-настоящему красивой и нравится себе.

В одном из своих интервью Полина Гагарина призналась, что привыкла к порядку и все вещи в ее доме должны лежать на своих местах. Когда у певицы появляется свободное от гастролей и концертов время, она посвящает его близким. За время второй беременности, по слова Полины, она набрала почти 25 килограммов. Поэтому знаменитость старается следить за своим весом.