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Модный эксперимент: Ирина Безрукова сменила образ ради вечеринки в стиле 90-х

Поклонники оценили перевоплощение любимой актрисы.

Модный эксперимент: Ирина Безрукова сменила образ ради вечеринки в стиле 90-х
Ирина Безрукова / www.instagram.com/irina_bezrukova_official/

Ирина Безрукова — не только успешная и востребованная актриса, но и обладательница стройной фигуры и яркой внешности, чему могут позавидовать многие молодые девушки.

В этот раз 54-летняя звезда российского кинематографа снова порадовала своих поклонников ярким образом. Безрукова оделась в стиле 90-х специально для стилизованной вечеринки. Актриса выбрала для выхода в свет красную куртку, голубые потертые джинсы. Образ дополнила пышной укладкой., столь популярной в те годы.

«Фото с вечеринки в стиле 90х)) Помните как тогда одевались?)) Мода возвращается))», — подписала снимок в Instagram актриса.

Большинство поклонников оценили новый образ Ирины Безруковой в стиле 90-х, однако некоторые также отметили, что актрису не узнать на фотографии.

Комментарии
www.instagram.com/irina_bezrukova_official/

«Лицо совершенно изменилось, как будто другой человек», «Вас вообще не узнать!», «Вы прямо помолодели Ирина! Вам очень идёт этот стиль», «Ирина, Вы с каждой фотографии все моложе», «Ой, не узнала! Вы помолодели, похорошели! Обожаем!», — написали фанаты в комментариях.

Ранее Ирина Безрукова признавалась, что друзья сравнивают ее с персонажем знаменитого сериала «Игра Престолов» — Серсеей Ланнистер — и считают, что актриса прекрасно бы справилась с этой ролью.

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Instagramзведный стильИрина Безруковановый образ
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Модный эксперимент: Ирина Безрукова сменила образ ради вечеринки в стиле 90-х
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