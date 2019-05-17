Модный эксперимент: Ирина Безрукова сменила образ ради вечеринки в стиле 90-х

Ирина Безрукова — не только успешная и востребованная актриса, но и обладательница стройной фигуры и яркой внешности, чему могут позавидовать многие молодые девушки.

В этот раз 54-летняя звезда российского кинематографа снова порадовала своих поклонников ярким образом. Безрукова оделась в стиле 90-х специально для стилизованной вечеринки. Актриса выбрала для выхода в свет красную куртку, голубые потертые джинсы. Образ дополнила пышной укладкой., столь популярной в те годы.

«Фото с вечеринки в стиле 90х)) Помните как тогда одевались?)) Мода возвращается))», — подписала снимок в Instagram актриса.

Большинство поклонников оценили новый образ Ирины Безруковой в стиле 90-х, однако некоторые также отметили, что актрису не узнать на фотографии.

«Лицо совершенно изменилось, как будто другой человек», «Вас вообще не узнать!», «Вы прямо помолодели Ирина! Вам очень идёт этот стиль», «Ирина, Вы с каждой фотографии все моложе», «Ой, не узнала! Вы помолодели, похорошели! Обожаем!», — написали фанаты в комментариях.

Ранее Ирина Безрукова признавалась, что друзья сравнивают ее с персонажем знаменитого сериала «Игра Престолов» — Серсеей Ланнистер — и считают, что актриса прекрасно бы справилась с этой ролью.