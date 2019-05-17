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«В ожидании прекрасного»: Екатерина Варнава удивила пользователей двусмысленным снимком

Подписчики в комментариях сравнили артистку с Волочковой.

«В ожидании прекрасного»: Екатерина Варнава удивила пользователей двусмысленным снимком
Фото:https://www.instagram.com/kativarnava

Участница шоу Comedy Women Екатерина Варнава известна любовью к шуткам и розыгрышам даже вне работы. Сегодня артистка в очередной раз решила повеселить подписчиков.

На своей странице в Instagram Екатерина опубликовала две фотографии, на которых она лежит, широко расставив ноги. Разумеется, в одежде.

«В ожидании прекрасного…» — подписала снимок Варнава, сопроводив его смеющимся «смайликом».

Фолловеры Екатерины посмеялись над постом, охарактеризовав его как «Волочкова стайл».

«О, это же Волочкова стайл», «У нас тут Катя поломалась», «Именно в такой позе женщина должна встречать мужа с работы», «Катя, вы не только ждете, вы жжете», — написали в комментариях.

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«В ожидании прекрасного»: Екатерина Варнава удивила пользователей двусмысленным снимком
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