На прощании с Доренко мать журналиста не отходила от вдовы

В Москве на Троекуровском кладбище состоялось прощание с тележурналистом Сергеем Доренко, который скончался 9 мая от разрыва аорты. Интересно, что на церемонию прощания его мать приехала вместе с вдовой Юлией Силявиной, а не с внучками – детьми от первого брака Екатериной и Ксенией. Последние предположили, что их отец мог быть отравлен. Именно по их заявлению в полицию похороны журналиста перенесли на неделю — они настояли на дополнительной экспертизе.

Как отметил на церемонии прощания главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, дочерей Доренко нужно простить. Еще неизвестно, как другие люди повели бы себя на их месте. Он добавил, что у девушки переживают стресс.

Во время церемонии прощания мать Доренко не скрывала слез. Всю церемонию сидела она рядом с Юлией. Дочери от первого брака и сын расположились с другой стороны. Мать во время церемонии рассказывала о сыне, вспомнила, как часто он делился с ней проблемами. Очень тяжело пережила церемонию и вдова Юлия.

Генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст также пришел на траурную церемонию. Он заявил, что Доренко был «тонким, нервным мальчиком, который хотел, чтобы его все любили». В целом обстановка во время церемонии прощания была спокойной. Друзья выражали семье соболезнования, сообщает «МК».

Добавим, что тело Сергея Доренко будет кремировано, как и хотел журналист. Позднее его вдова Юлия определится с датой захоронения праха.