НОВОСТИ

На прощании с Доренко мать журналиста не отходила от вдовы

Молодая жена тележурналиста Юлия с трудом держалась на траурной церемонии.

На прощании с Доренко мать журналиста не отходила от вдовы
Сергей Доренко/globallookpress.com

В Москве на Троекуровском кладбище состоялось прощание с тележурналистом Сергеем Доренко, который скончался 9 мая от разрыва аорты. Интересно, что на церемонию прощания его мать приехала вместе с вдовой Юлией Силявиной, а не с внучками – детьми от первого брака Екатериной и Ксенией. Последние предположили, что их отец мог быть отравлен. Именно по их заявлению в полицию похороны журналиста перенесли на неделю — они настояли на дополнительной экспертизе.

С Сергеем Доренко простились близкие и коллеги/globallookpress.com

Как отметил на церемонии прощания главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, дочерей Доренко нужно простить. Еще неизвестно, как другие люди повели бы себя на их месте. Он добавил, что у девушки переживают стресс.

Во время церемонии прощания мать Доренко не скрывала слез. Всю церемонию сидела она рядом с Юлией. Дочери от первого брака и сын расположились с другой стороны. Мать во время церемонии рассказывала о сыне, вспомнила, как часто он делился с ней проблемами. Очень тяжело пережила церемонию и вдова Юлия.

Генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст также пришел на траурную церемонию. Он заявил, что Доренко был «тонким, нервным мальчиком, который хотел, чтобы его все любили». В целом обстановка во время церемонии прощания была спокойной. Друзья выражали семье соболезнования, сообщает «МК».

Добавим, что тело Сергея Доренко будет кремировано, как и хотел журналист. Позднее его вдова Юлия определится с датой захоронения праха.

Вам может быть интересно:

Тело Сергея Доренко передадут для кремации его вдове В крови Сергея Доренко не найдено отравляющих веществ «Красиво ушел, празднично, с разрывом аорты»: Никита Джигурда помянул Сергея Доренко

Тэги:

Умер Сергей Доренкоцеремония прощанияЮлия Доренко
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
На прощании с Доренко мать журналиста не отходила от вдовы
Интересно?
Поделись с друзьями: