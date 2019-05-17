Елена Малышева открыла Безруковой всю правду об уколах красоты

Героиней программы «Жить здорово!» на Первом канале сегодня стала Ирина Безрукова. Елена Малышева объявила, что они обсудят гиалуроновую кислоту и ее воздействие на морщины.

Ведущая обратилась к актрисе с вопросом, как она относится к кремам для ухода за кожей. Ирина ответила, что относится очень хорошо и регулярно покупает кремы и биодобавки с гиалуроновой кислотой в составе.

«Во-первых, она содержится в организме, она естественная для него и она удерживает воду, а без воды куда нам. Я посоветовалась со своим косметологом, она использует гиалуроновую кислоту, чтобы заполнять морщинки и делать явные складки менее заметными», — заявила Безрукова.

Ведущая программы подтвердила, что гиалуроновая кислота отлично удерживает воду и является прекрасным природным полимером. По ее словам, один грамм этого вещества способен удержать до шести литров воды. В то же время она добавила, что важно смотреть на количество вещества в составе средства.

«Если написано крем с гиалуроновой кислотой, но нет процента, то спасибо и до свиданья. Должен быть указан процент — один, два или три. Только такие средства будут эффективны», — отметила Малышева.

Она подчеркнула, что инъекции с гиалуроновой кислотой все же более эффективны, так как проникают в глубокие слои кожи. Крем на это не способен по определению.

В студии также присутствовал косметолог Светлана Жабоева, который наглядно продемонстрировал, как работают уколы с гиалуроновыми филлерами.

Ирина поинтересовалась у врача, какой густоты должен быть гель для инъекций. Косметолог объяснила, что это зависит от глубины морщин, толщины кожи и места введения.

«Более плотные препараты вводятся в места менее подвижные — скулы, губоподбородочная часть. А в подглазничную зону соответственно вводятся более легкие, менее концентрированные препараты, чтобы не вызывать отечность», — пояснила эксперт.

В завершении программы Елена Малышева отметила, что 54-летняя Безрукова прекрасно выглядит и поинтересовалась, какие у нее секреты молодости.

«По возможности нужно высыпаться, пить много воды каждый день, отказаться от курения, если алкоголь, то в минимальных дозах, не общаться с противными людьми. И улыбаться побольше», — ответила Безрукова.