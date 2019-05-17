«Для спорта нет плохой погоды»: 57-летняя Эмма Малинина похвасталась подтянутой фигурой

Она вместе с супругом проводит майские дни на итальянском курорте и не забывает о тренировках.

В мае звезды российского шоу-бизнеса разъехались кто куда. Александр Малинин со своей супругой Эммой решили провести каникулы на итальянском курорте в Форте-деи-Марми.

Несмотря на то, что с погодой паре не очень повезло — в регионе прохладно и часто идет дождь — 57-летняя жена российского композитора и музыканта не забывает о спортивных тренировках на открытом воздухе.

Эмма Малинина опубликовала на странице в Instagram серию снимков, на которых она в майке и леггинсах занимается на пляже.

«Для спорта нет плохой погоды», — подписала кадры из Италии супруга Александра Малинина.

Поклонники пришли в восторг от стройной фигуры и отличной формы 57-летней супруги российского певца. Также подписчики похвалили Малинину за стремление вести здоровый образ жизни.

«В прекрасной форме… Впечатляете!!! Мадонна отдыхает. Вот что значит жить в Любви», «Какая стройняшка!», «Вдохновляет! Так держать!», «Красотка!», «Вы в прекрасной форме», — отметили интернет-пользователи в комментариях.

Ранее Александр и Эмма Малинины откровенно рассказали, почему они завели совместных детей лишь спустя 12 лет отношений.