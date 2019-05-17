НОВОСТИ

Леопард в тренде: 43-летняя Волочкова повторила модный образ Водяновой

Балерина старается следить за модными тенденциями.

Леопард в тренде: 43-летняя Волочкова повторила модный образ Водяновой
Анастасия Волочкова (Фото: Globallookpress.com)

43-летняя Анастасия Волочкова вслед за моделью Наталью Водяновой примерила мини-платье леопардовой расцветки. К слову, ранее этот принт уже выбирала Пугачева, Валерия и многие другие знаменитости.

На удивление Анастасия не стала закрывать комментарии под свежей публикаций в Instagram. Новое фото артистки балета меньше чем за сутки набрало порядка 11 тысяч отметок «Нравится».

В леопардовом платье того же бренда появлялась на публике и Наталья Водянова. Она примеряла подобный наряд во время Чемпионата мира по футболу в прошлом году.

Затем модель надевала платье для посещения модного показала в Париже.

Алла Пугачева в леопардовом костюме на вечеринке (Фото: Instagram.com/gyudashkina)

В свою очередь, Алла Пугачева в брючном костюме с леопардовым принтом позировала перед объективами фотокамер на детской вечеринке, которую они с Максимом Галкиным устроили в честь 5-летия близнецов Гарри и Лизы.

Вам может быть интересно:

43-летняя Волочкова появилась на пляжной вечеринке в «золотом» платье Волочкова нашла безлюдное место на Мальдивах: «Для меня это счастье!» Волочкова в бикини со стразами встретила утро на Мальдивах

Тэги:

Анастасия ВолочковаНаталья Водянова
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Леопард в тренде: 43-летняя Волочкова повторила модный образ Водяновой
Интересно?
Поделись с друзьями: