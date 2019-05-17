Леопард в тренде: 43-летняя Волочкова повторила модный образ Водяновой

43-летняя Анастасия Волочкова вслед за моделью Наталью Водяновой примерила мини-платье леопардовой расцветки. К слову, ранее этот принт уже выбирала Пугачева, Валерия и многие другие знаменитости.

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На удивление Анастасия не стала закрывать комментарии под свежей публикаций в Instagram. Новое фото артистки балета меньше чем за сутки набрало порядка 11 тысяч отметок «Нравится».

В леопардовом платье того же бренда появлялась на публике и Наталья Водянова. Она примеряла подобный наряд во время Чемпионата мира по футболу в прошлом году.

Затем модель надевала платье для посещения модного показала в Париже.

В свою очередь, Алла Пугачева в брючном костюме с леопардовым принтом позировала перед объективами фотокамер на детской вечеринке, которую они с Максимом Галкиным устроили в честь 5-летия близнецов Гарри и Лизы.