Эдгард Запашный купил уникальные часы за два миллиона рублей

Дрессировщик Эдгард Запашный купил дорогие швейцарские наручные часы за два миллиона рублей. Они изготовлены с использованием деталей с затонувшего лайнера «Титаник». Катастрофа произошла больше ста лет назад. Когда Запашный впервые увидел часы, то сразу решил купить их. Цена его не остановила.

Как заявил «СтарХиту» дрессировщик, его часы – уникальны. Он пояснил, что компания специализируется на изготовлении необычных часов. Например, в изготовлении некоторых моделей используют такие элементы, как лунный грунт, волокна от скафандров космонавтов. Самый бюджетный экземпляр — от 500 тысяч рублей.

Эдгард Запашный добавил, что с часами практически не расстается. Особенно в восторге он от дизайна.

Поделился дрессировщик и новостью о том, что совсем скоро выйдет его совместный проект с рэпером МС Сашей Белым. Участие в нем принимает и брат дрессировщика. Съемки пройдут в подземельях Большого московского цирка.