НОВОСТИ

Эдгард Запашный купил уникальные часы за два миллиона рублей

Дрессировщик сделал себе весьма щедрый подарок.

Эдгард Запашный купил уникальные часы за два миллиона рублей
Эдгард Запашный/globallookpress.com

Дрессировщик Эдгард Запашный купил дорогие швейцарские наручные часы за два миллиона рублей. Они изготовлены с использованием деталей с затонувшего лайнера «Титаник». Катастрофа произошла больше ста лет назад. Когда Запашный впервые увидел часы, то сразу решил купить их. Цена его не остановила.

Запашный купил дорогие часы/globallookpress.com

Как заявил «СтарХиту» дрессировщик, его часы – уникальны. Он пояснил, что компания специализируется на изготовлении необычных часов. Например, в изготовлении некоторых моделей используют такие элементы, как лунный грунт, волокна от скафандров космонавтов. Самый бюджетный экземпляр — от 500 тысяч рублей.

Эдгард Запашный добавил, что с часами практически не расстается. Особенно в восторге он от дизайна.

Поделился дрессировщик и новостью о том, что совсем скоро выйдет его совместный проект с рэпером МС Сашей Белым. Участие в нем принимает и брат дрессировщика. Съемки пройдут в подземельях Большого московского цирка.

Вам может быть интересно:

«Я прощаю вас после смерти!»: Эдгард Запашный рассказал о вражде с Сергеем Доренко Потопили «Титаник»: Джеймс Кэмерон поздравил Marvel с успехом новых «Мстителей» Запашный встал на защиту пилотов потерпевшего катастрофу в Шереметьево лайнера

Тэги:

дорогие часыТитаникЭдгард Запашный
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Эдгард Запашный купил уникальные часы за два миллиона рублей
Интересно?
Поделись с друзьями: