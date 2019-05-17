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Звезда «Вечного зова» Екатерина Жемчужная рассказала, как потеряла ребенка

Народная артистка России до сих пор переживает.

Звезда «Вечного зова» Екатерина Жемчужная рассказала, как потеряла ребенка
Екатерина Жемчужная/globallookpress.com

Звезда сериала «Вечный зов» Екатерина Жемчужная стала гостьей программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она рассказала о тех испытаниях, которые ей пришлось вынести. Как отметила Жемчужная, самый дорогой для нее человек – это муж, режиссер театра «Ромэн» Георгий Жемчужный. Именно в его театре она училась, когда у них завязались отношения. Затем она поступила в ГИТИС и сыграла в картине «Вечный зов».

«Я приехала на «Мосфильм», и меня достаточно быстро утвердили. Им нужна была девушка именно такой внешности. Уже через неделю я отправилась в Уфу на съемки. Муж, конечно, очень переживал, но все-таки меня отпустил», — рассказала она.

Еще одной ролью, по которой ее знают зрители, стала цыганка Карма в картине «Карнавал». После этого на каждом углу к ней подходили люди и говорили: «Карма, погадай». Порой это выводило из себя. «Однажды мой друг актер Александр Абдулов не выдержал и чуть не набросился на одного мужчину с кулаками, который так сказал. Он заявил: «Какая она тебе Карма. Она – актриса!»

Вспомнила Жемчужная, как потеряла первую дочь. «Это было в Севастополе. Всему виной издержки гастрольной жизни. Я потеряла ребенка. Муж видел нашу девочку. Я на это смотреть не могла. Неизвестно, что было бы со мной, но через год на свет появилась наша Лялечка, моя дочка. Меня увезли на роды прямо с концерта. К счастью, все прошло хорошо», — рассказала Жемчужная о своей дочери, которая, кстати, также стала актрисой.

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Екатерина Жемчужнаяпотеря ребенкаПрограмма "Судьба человека"
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Звезда «Вечного зова» Екатерина Жемчужная рассказала, как потеряла ребенка
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