Савичева поделилась ожиданиями от последней серии «Игры престолов»

Среди любимых сериалов певица назвала также «Во все тяжкие» и «Хороший доктор».

Певица Юлия Савичева призналась подписчикам, что фанатеет от «Игры престолов» и рассказала, чего ждет от последней серии.

«Дракарис! Да-да, я тоже смотрю Игру престолов! Всем поклонникам этого сериала передаю большой привет! Очень интересно, чем же закончится этот удивительный сериал», — написала она.

Певица заявила, что болеет за Джона Сноу и его избранницу Дейнерис Таргариен, отметившуюся в пятом эпизоде военными преступлениями во время битвы за Королевскую гавань.

Вместе с тем, по мнению Савичевой, ключевую роль в последнем эпизоде сыграет Арья Старк, на счету которой уже убийство одного из главных злодеев — Короля ночи.

Певица рассказала фолловерам, что обожает сериалы. Помимо «Игры престолов», она отметила такие хитовые проекты, как «Во все тяжкие» и «Хороший доктор».

Стоит отметить, что западные поклонники сериала, напротив, прогнозируют поражение Дейенерис. Они предположили, что в финальной серии королева лишится последнего дракона.