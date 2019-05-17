Кристина Асмус с трудом справилась с паникой перед полетом на вертолете

Кристина Асмус вместе с сестрой и дочерью проводит майские каникулы в Арабских Эмиратах и с удовольствием делится фотографиями из путешествия.

Актриса уже побывала в мечети шейха Зайда в Абу-Даби, вспомнила о художественной гимнастике на пляже, а теперь Асмус рассказала своим подписчикам в соцсети Instagram о незабываемом полете на вертолете. Однако перед самым вылетом звезду российских телеэкранов охватила настоящая паника. С трудом актрисе удалось совладать с собой. Теперь она гордится полетом.

«Я давно мечтала полетать на вертолёте! Но скажу честно — боялась. И внутренне даже выдыхала, когда не было свободного времени на нужный нам день… Но вот случилось! Господа, это нереально круто!!!!!!» — призналась актриса на своей странице в Instagram.

По словам Асмус, они решили взять вертолетную прогулку на 15 минут, но им показалось этого очень мало — как будто в небе были всего несколько минут. Супруга Гарика Харламова добавила, что с удовольствием повторит опыт.

В комментариях подписчики похвалили актрису за смелость.