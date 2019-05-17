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Многодетная Ким Кардашян обнажилась ради рекламы линейки косметики

Светская львица оставили на себе лишь кольцо с огромным бриллиантом.

Многодетная Ким Кардашян обнажилась ради рекламы линейки косметики
Фото: Globallookpress.com

Ким Кардашян занята не только заботой о своих четверых детях. Знаменитость запускает новую линию косметики KKW под названием The Mrs West Collection (коллекция миссис Уэст).

Запуск светская львица решила приурочить к годовщине свадьбы с Канье 17 мая. Анонсировала мероприятие Ким весьма экстравагантным способом.

В своем Instagram она опубликовала обнаженный снимок, повернувшись к камере спиной. Грудь Кардашян  закрыла белыми розами. Зато в глаза бросается внушительного размера бриллиантовое кольцо на пальце.

Именно с этим кольцом Канье сделал ей предложение в 2013 году.

«Пять лет, четверо детей, жизнь просто не могла быть лучше», подвела итоги семейной жизни Ким.

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Канье УэстКим Кардашян
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Многодетная Ким Кардашян обнажилась ради рекламы линейки косметики
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