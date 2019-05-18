Королева пляжа: Рудова, Подольская, Глюк’oZa выбрали самые модные купальники наступающего лета

Уже в мае спортсменки, артистки и блогеры отправились отдыхать на моря. Выяснилось, что мини-бикини можно отложить в сторону, так как в тренде совсем другой стиль - ретро.

Женщинам еще в начале прошлого века запрещали даже на пляже оголять руки и ноги. По этой причине нежиться в морских волнах они могли только в одежде. Но уже в 20-х годах нравы заметно смягчились: в продаже появились купальные наряды, пусть и несуразные, но прикрывающие ягодицы и бюст. Спустя еще десять лет за купальники взялись модные дизайнеры и с тех пор у женщин есть выбор. Один из трендов наступившего сезона — ретро-купальники. С их помощью легко зрительно скорректировать фигуру. И звезды показывают, как именно.

Дочь Эминема голосует за классику

23-летняя Хэйли Скотт является единственной наследницей американского рэпера. Когда-то она была с отцом не в лучших отношениях, но теперь они прекрасно ладят. В начале апреля наследница популярного исполнителя побывала на Гавайях.

Примечательно, что Хэйли стала одной из первых, кто в этом сезоне примерил ретро-купальник. На снимках из отпуска она позирует в черном раздельном наряде для плавания. Завышенные трусики с поясом позволили ей подчеркнуть талию и визуально сделать живот более подтянутым.

Скотт продемонстрировала еще пару вариаций таких купальных нарядов — вязанный и с более открытым низом, который подойдет девушкам с красивыми ягодицами без целлюлита.

Наталья Подольская выбирает лаконичные модели

Наталья Подольская в 2015 году впервые стала мамой. Своему супругу она подарила сына Артемия. Певица быстро пришла в форму и не стесняется показывать фигуру на пляже. Однако иногда из-за неудачных нарядов девушке приписывают беременность. В прошлом году ей то и дело приходилось опровергать слухи о своем «интересном положении». В первые майские дни артистка со своей семьей уехала отдохнуть на Маврикий.

Похоже, что жена Преснякова следит за модными тенденциями, так как она тоже отложила в сторону бикини, облачившись в ретро-наряд с завышенной талией. Рыжеволосая певица красовалась на побережье в лаконичном нежно-голубом купальнике, который подчеркнул ее спортивную фигуру. Такая модель подчеркнула тонкую талию молодой мамы. Напомним, что артистке 36 лет.

Глюк’oZa умеет быть разной

Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюк’oZa, не отстает от коллег. Она любит демонстрировать фигуру в откровенных купальниках, за что ее часто критикуют хейтеры. Многие считают, что маме двоих детей нужно вести себя более сдержанно. Однако девушка не обращает внимание на колкие замечания и продолжает делиться пикантными фото.

32-летняя Глюк’oZa майские праздники провела в Испании: с мужем, детьми и друзьями. Пока мужчины играли в волейбол, певица решила сделать несколько красочных фото в белом ретро-купальнике. Стройная Наталья дополнила образ шляпкой с широкими полями и алой помадой. Готовый образ в стиле пин-ап!

Айза Анохина определилась с любимой моделью

Айза Анохина большую часть времени в году проводит на Бали с супругом серфером Дмитрием и двумя сыновьями. Как и полагается бьюти-блогеру, у нее большая коллекция купальных нарядов. Девушка не скрывает, что не всегда была довольна своей фигурой и даже делала липосакцию. Однако за последний месяц она сильно похудела.

Во время одной из поездок пару недель назад Айза продемонстрировала необычный купальник синего цвета в мелкий горошек. Напоминаем: горох в тренде!

«Недавно я полюбила высокие трусы у купальников. Раньше мне совсем не нравились, но сейчас все чаще покупаю именно такие», — призналась сама Анохина.

Девушка продемонстрировала, как подобная модель может выгодно подчеркнуть фигуру. С уверенностью можно сказать, что никто не сможет упрекнуть вас, если вы пойдете по стопам Айзы и примерите купальник как у нее.

Наталья Рудова знает, как скрыть лишние кило

Звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова в конце февраля призналась, что начала страдать «приступами обжорства», поэтому поправилась. Она стала усиленно тренироваться, чтобы привести себя в форму, но это оказалось не так то просто. Впрочем, актриса так любит солнце и море, что все равно отправилась отдыхать — в Турцию.

Чтобы скрыть пару лишних кило, девушка выбрала идеальную модель купальника. На кадрах незаметно, что актриса поправилась. Впрочем, многие считают, что Наталья выглядит превосходно и худеть ей ни к чему.

Девушкам, которые набрали вес за зиму, стоит обратить внимание именно на такой фасон купальника. Он скроет недостатки и выгодно подчеркнет формы.

Анна Курникова делает ставку на принт

Ставшая мамой двойняшек Анна Курникова скоро отметит 38 летие, но выглядит она гораздо младше своих лет. Теннисистка и модель в последнее время предпочитает держаться в тени, но ради юбилея одного глянцевого издания девушка приняла участие в фотосессии. Избранница Энрике Иглесиаса доказала, что ретро-купальники модны в этом сезоне. Девушка предпочитает яркие принты.

Мнение эксперта

Максим Зарипов, известный тренд-аналитик, объяснил, почему подобный пляжный стиль вновь вошел в моду.

«Ретро-тематика повсеместно возвращается: в любом виде дизайна и в моде, в частности. Это связано с незыблемыми вечными ценностями, которые были всегда», — пояснил эксперт.

По словам Максима, в этом сезоне модно быть яркой, а значит купальники бледных оттенков можно убрать подальше. «Живой коралл, оттенки розового и красного. Коралловый — самый модный цвет на сегодняшний день», — поделился модный эксперт. Он также отметил, что цветочные принты и различные полоски дополнят любой ретро-купальник и добавят в него стильную изюминку.