Дело о гибели Дмитрия Марьянова официально завершено

Известный актер Дмитрий Марьянов умер в реабилитационном центре «Феникс» от сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены. В связи с этим у актера случилась сильная кровопотеря. Эксперты считают, что если бы помощь актеру была оказана своевременно, то его можно было бы спасти.

Отметим, что обвинения предъявлены главе реабилитационного центра Оксане Богдановой. Именно из-за ее попустительства помощь не была оказана вовремя. Сотрудники центра не менее десяти раз обращались к начальнику и говорили, что состояние Дмитрия Марьянова стремительно ухудшается. Однако руководитель по каким-то причинам не захотела оказать пациенту своевременную помощь. Скорую вызвали другие люди.

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Следователи установили, что актеру давали препараты, которые можно употреблять строго по назначению врача. Ему вводили внутримышечно «галоперидол» и «феназепам», которые применимы только в условиях медицинского учреждения, сообщает пресс-служба следственного комитета.

Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года в Подмосковье. Отметим, что после смерти актера по всей стране прошли проверки негосударственных реабилитационных центров. Не секрет, что в последние годы актер злоупотреблял спиртными напитками. Какое-то время друзья и знакомые закрывали на это глаза. Марьянов слезно умолял их не помещать его в медицинскую клинику. Однако со временем стало ясно, что положение критическое. Поэтому было принято решение доставить его на лечение в реабилитационный центр. Увы, все закончилось трагически.