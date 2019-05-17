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Дело о гибели Дмитрия Марьянова официально завершено

Следственный комитет назвал причины смерти артиста.

Дело о гибели Дмитрия Марьянова официально завершено
Дмитрий Марьянов/globallookpress.com

Известный актер Дмитрий Марьянов умер в реабилитационном центре «Феникс» от сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены. В связи с этим у актера случилась сильная кровопотеря. Эксперты считают, что если бы помощь актеру была оказана своевременно, то его можно было бы спасти.

Марьянову не оказали вовремя помощь/globallookpress.com

Отметим, что обвинения предъявлены главе реабилитационного центра Оксане Богдановой. Именно из-за ее попустительства помощь не была оказана вовремя. Сотрудники центра не менее десяти раз обращались к начальнику и говорили, что состояние Дмитрия Марьянова стремительно ухудшается. Однако руководитель по каким-то причинам не захотела оказать пациенту своевременную помощь. Скорую вызвали другие люди.

Следователи установили, что актеру давали препараты, которые можно употреблять строго по назначению врача. Ему вводили внутримышечно «галоперидол» и «феназепам», которые применимы только в условиях медицинского учреждения, сообщает пресс-служба следственного комитета.

Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года в Подмосковье. Отметим, что после смерти актера по всей стране прошли проверки негосударственных реабилитационных центров. Не секрет, что в последние годы актер злоупотреблял спиртными напитками. Какое-то время друзья и знакомые закрывали на это глаза. Марьянов слезно умолял их не помещать его в медицинскую клинику. Однако со временем стало ясно, что положение критическое. Поэтому было принято решение доставить его на лечение в реабилитационный центр. Увы, все закончилось трагически.

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Дело о гибели Дмитрия Марьянова официально завершено
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