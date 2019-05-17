Пользователи перепутали Юлию Ковальчук с Кристиной Асмус на новой фотографии

Певица также объяснила, почему иногда она устраивает себе паузу от соцсетей.

Юлия Ковальчук – успешная и востребованная певица и телеведущая, счастливая супруга и мама. Она признается, что иногда устает от социальных сетей и устраивает себе небольшие «передышки».

В последнем посте в Instagram бывшая участница группы «Блестящие» привела цитату психолога Петрановской. Таким образом она объяснила периодическое отсутствие в соцсетях.

«Сколько людей бесконечно постят в соцсетях фото и отчёты о каждом своём дне, о любой детали своей жизни, словно без ответных лайков не вполне уверены, что у них и правда есть лицо, фигура, машина, дача, кошка, ребёнок и пирог с ягодами на десерт», – привела цитату из книги Юлия Ковальчук.

Также певица опубликовала селфи в зеркале, на котором она позирует с убранными в пучок волосами, белой футболке и джинсах. А акцентом в образе стала яркая красная помада.

Многие поклонники звезды согласились с ее мировоззрением относительно роли соцсетей в современном мире, а некоторые тут же отметили сходство Ковальчук с Кристиной Асмус.

«Очень похожа на Кристину Асмус», «Я думала, это Асмус», «Подумала, почему у меня Асмус в ленте, если я на нее не подписана», «Здесь похожа на К. Асмус», – написали интернет-пользователи в комментариях.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Юлия Ковальчук в День матери опубликовала совместное фото с мамой и пожаловалась, что в России этому празднику уделяют не столь большое внимание.