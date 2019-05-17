НОВОСТИ

Пользователи перепутали Юлию Ковальчук с Кристиной Асмус на новой фотографии

Певица также объяснила, почему иногда она устраивает себе паузу от соцсетей.

Пользователи перепутали Юлию Ковальчук с Кристиной Асмус на новой фотографии
Юлия Ковальчук / Global Look Press

Юлия Ковальчук успешная и востребованная певица и телеведущая, счастливая супруга и мама. Она признается, что иногда устает от социальных сетей и устраивает себе небольшие «передышки».

В последнем посте в Instagram бывшая участница группы «Блестящие» привела цитату психолога Петрановской. Таким образом она объяснила периодическое отсутствие в соцсетях.

«Сколько людей бесконечно постят в соцсетях фото и отчёты о каждом своём дне, о любой детали своей жизни, словно без ответных лайков не вполне уверены, что у них и правда есть лицо, фигура, машина, дача, кошка, ребёнок и пирог с ягодами на десерт», привела цитату из книги Юлия Ковальчук.

Также певица опубликовала селфи в зеркале, на котором она позирует с убранными в пучок волосами, белой футболке и джинсах. А акцентом в образе стала яркая красная помада.

Многие поклонники звезды согласились с ее мировоззрением относительно роли соцсетей в современном мире, а некоторые тут же отметили сходство Ковальчук с Кристиной Асмус.

Комментарии
www.instagram.com/juliakovalchuk/

«Очень похожа на Кристину Асмус», «Я думала, это Асмус», «Подумала, почему у меня Асмус в ленте, если я на нее не подписана», «Здесь похожа на К. Асмус», написали интернет-пользователи в комментариях.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Юлия Ковальчук в День матери опубликовала совместное фото с мамой и пожаловалась, что в России этому празднику уделяют не столь большое внимание.

Вам может быть интересно:

"В моем возрасте нужно себя беречь": Седокова с иронией пожаловалась на отсутствие выходных Семья без комплексов: Тарзан опубликовал фото Наташи Королевой без макияжа "Похожа на Пугачеву": поклонники оценили новое фото Екатерины Варнавы с челкой

Тэги:

InstagramКристина АсмуссоцсетиЮлия Ковальчук
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Пользователи перепутали Юлию Ковальчук с Кристиной Асмус на новой фотографии
Интересно?
Поделись с друзьями: