Садальский на два с лишним месяца вынужден отказаться от алкоголя

Актер Станислав Садальский в Instagram заявил, что бросил пить до 8 августа. В этот день артисту исполнится 68 лет и он планирует «развязать». По словам звезды, люди сами часто себе устраивают проблемы.

«Никто не заставляет их выбирать скучные профессии, общаться с ненужными людьми или бросать пить. Хотя вру, с последним врачи сказали сделай перерыв. Переходи на овощи. А 8 августа под наблюдением врача, можно и засандалить», — отметил актер. При этом в хештегах он написал «давление» и «сердце», намекая, что испытывает определённые проблемы со здоровьем.

Отметим, несколько месяцев назад Садальский лежал в клинике из-за обострившихся проблем со здоровьем.

В качестве того, что артист решил кардинально изменить жизнь, Садальский опубликовал снимок, на котором можно увидеть фрукты и овощи: сливы, яблоки, гранат, помидоры, огурцы и кабачки. Новый рацион актера. Также на фотографии аппарат для давления и множество различных таблеток — без них теперь не обойтись.