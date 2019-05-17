«Она не такая»: друзья Меган Маркл отрицают слухи о ее заносчивости

В британских СМИ супругу принца Гарри почти сразу окрестили «трудной герцогиней», имея в виду ее непростой характер.
Как сообщалось ранее, Меган якобы неуважительно обращалась с персоналом Кенсингтонского дворца, невзлюбила Кейт Миддлтон, а получив титул, прекратила общение с рядом приятелей из прошлой жизни.
Словарь городского сленга даже включил новый термин, связанный с герцогиней Сассекской. Речь о глаголе «меганмарклить». Что означает перестать общаться с человеком, если он тебе больше не нужен.
Тем не менее близкие друзья Маркл опровергают слухи о ее трудном характере. Подруга принца Гарри и его супруги Гейл Кинг взяла интервью у лучших друзей герцогини.
Друг Меган и визажист Даниэль Мартин утверждает, что она никогда не считала себя звездой.
«Она совсем не такая! За все годы нашего знакомства у нее никогда не было симптомов «звездной болезни». Удручает, что эти фальшивые истории получают такое широкое распространение», — приводит слова Мартина The Sun.
Напомним, недавно стало известно, что Меган Маркл сблизилась с Кейт Миддлтон после рождения ребенка. Источник в королевском дворце отметил, что герцогини стали проводить вместе гораздо больше времени.