«Она не такая»: друзья Меган Маркл отрицают слухи о ее заносчивости

Близкие герцогини и молодой мамы утверждают, что у нее нет звездной болезни.

В британских СМИ супругу принца Гарри почти сразу окрестили «трудной герцогиней», имея в виду ее непростой характер.

Как сообщалось ранее, Меган якобы неуважительно обращалась с персоналом Кенсингтонского дворца, невзлюбила Кейт Миддлтон, а получив титул, прекратила общение с рядом приятелей из прошлой жизни.

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Словарь городского сленга даже включил новый термин, связанный с герцогиней Сассекской. Речь о глаголе «меганмарклить». Что означает перестать общаться с человеком, если он тебе больше не нужен.

Тем не менее близкие друзья Маркл опровергают слухи о ее трудном характере. Подруга принца Гарри и его супруги Гейл Кинг взяла интервью у лучших друзей герцогини.

Друг Меган и визажист Даниэль Мартин утверждает, что она никогда не считала себя звездой.

«Она совсем не такая! За все годы нашего знакомства у нее никогда не было симптомов «звездной болезни». Удручает, что эти фальшивые истории получают такое широкое распространение», — приводит слова Мартина The Sun.

Напомним, недавно стало известно, что Меган Маркл сблизилась с Кейт Миддлтон после рождения ребенка. Источник в королевском дворце отметил, что герцогини стали проводить вместе гораздо больше времени.