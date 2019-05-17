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«Я всего добилась сама»: Виктория Боня гордится финансовой независимостью

Экс-участница «Дома-2» увлекается модой и выпускает коллекции одежды.

«Я всего добилась сама»: Виктория Боня гордится финансовой независимостью
Модель Виктория Боня считает себя простой девушкой (Фото: Instagram.com/victoriabonya)

В одном из недавних интервью экс-участница «Дома-2» Виктория Боня заговорила о личном. В свои 39 лет она успела появиться и в реалити-шоу, и увлечься выпуском собственной линии одежды. Девушка не скрывает, что на протяжении трех лет создает вещи, которые носят даже Ирина Шейк и Синди Кроуфорд.

«Не могу сказать, что я всегда хотела быть дизайнером, но я всегда хотела создавать то, что девушки не могут найти в магазине… Бренд Victoria Bonya заставляют меня гордиться собой», — отметила Виктория Боня в интервью woman.ru.

Девушка призналась, что неплохо зарабатывает и чувствует себя вполне комфортно, так как не зависит от других. По словам Виктории, несмотря на самодостаточность и финансовую независимость она считает себя самой обычной девушкой.

«Я не строю из себя королеву. Я простая девчонка из Краснокаменска, которая всего в этой жизни добилась сама», — заверила Боня.

В марте 2012 года модель родила дочь Анджелину Летицию от ирландского миллионера Алекса Смерфита.

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«Я всего добилась сама»: Виктория Боня гордится финансовой независимостью
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