Дарья Пынзарь решилась на очередную косметологическую процедуру

Дарья Пынзарь старается держать себя в форме и не расслабляться. Пынзарь является частой гостьей клиник красоты.

Так, совсем недавно бывшая звезда реалити-шоу сделала себе коррекцию овала лица в Москве. Также на днях 33-летняя Дарья похвасталась фигурой в купальнике, но призналась, что грудь у нее не своя — она вставила импланты несколько лет назад и до сих пор довольна результатом.

А накануне мы писали, что Дарья Пынзарь пропустила день рождения младшего сына Давида ради похода к пластическому хирургу в Москве.

В столице звезда «Дома-2» решила не терять время и заглянула в одну из клиник красоты, чтобы пройти курс плазмолифтинга — это инъекции обогащенной тромбоцитами плазмы собственной крови. Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram.

Подписчики беспокоятся, что в последнее время Дарья увлеклась уколами красоты и визитами к пластическим хирургам.

«Да с такими частыми обращениями в клиники вас, Даша, скоро муж узнавать перестанет! Говорят же, что это болезнь!», «Это уже болезнь. И лечить надо голову, а то рано и плохо закончишь», «Даша, остановись… Все зависимость…», «Ничего натурального, жаль мужа твоего», «Даша, ты такая красивая, зачем ещё что-то делать, хватит остановись уже», — написали поклонники в комментариях.