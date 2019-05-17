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«Аллочка, муж где твой?»: Буйнов и Пугачева подшутили над Галкиным

Звезды встретились на модном показе Валентина Юдашкина.

«Аллочка, муж где твой?»: Буйнов и Пугачева подшутили над Галкиным
Александр Буйнов/globallookpress.com

Певица Алла Пугачева и ее давний друг Александр Буйнов посмеялись над телеведущим Максимом Галкиным. Звезды пришли на импровизированную вечеринку к модельеру Валентину Юдашкину. Дизайнер устроил модный показ в честь открытия летней веранды.

В Instagram на одной из фанатских страничек Примадонны появилась забавная видеозапись. «У нас весело», — говорит Пугачева. Буйнов добавляет: «У нас всегда весело». Давние друзья смеются. «Аллочка, муж где твой муж?» — говорит Буйнов. «А вот он», — с некоторым пренебрежением в голосе отвечает Пугачева и переводит камеру телефона на любимого супруга. Максим Галкин в этот момент желает кому-то здоровья, а затем добавляет: «Что? Не надо меня сейчас снимать».

Отметим, что Алла Пугачёва давняя подруга дизайнера Валентина Юдашкина. Она не могла пропустить праздничное мероприятие своего товарища, на котором собрались звезды шоу-бизнеса. Певица считает модельера «самым светлым и мужественным человеком».

Отметим, что Валентин Юдашкин на протяжении долгого времени боролся со злокачественной опухолью. Сейчас болезнь отступила.

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Тэги:

Александр БуйновАлла ПугачеваМаксим Галкин
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«Аллочка, муж где твой?»: Буйнов и Пугачева подшутили над Галкиным
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