Поклонники «Игры престолов» беспокоятся о судьбе последнего дракона Дейенерис Таргариен

До сих пор фантастическим рептилиям не очень везло.

Все мысли фанатов популярного шоу «Игра престолов» занимают мысли о грядущей финальной серии, которая выйдет на экраны 19 мая.

События пятой серии настолько взбудоражили поклонников саги, что они даже подписали петицию с требованием от телеканала HBO переснять 8-й сезон сериала, пригласив более компетентных сценаристов.

В настоящее время зрители обсуждают судьбу последнего дракона королевы Дейенерис Таргариен, роль которой исполняет Эмилия Кларк. Единственный уцелевший дракон Дрогон с успехом помог своей хозяйке захватить город и сокрушительно разбить армию противника, однако у фанатов не очень радостные предчувствия относительно его судьбы.

Дело в том, что своих драконов Дейенерис решила назвать в честь важных мужчин в своей жизни. Рейегал и Визерион получили имена в честь братьев королевы, а Дрогон — в честь ее мужа дотракийца. Как отмечает Cosmopolitan со ссылкой на форум поклонников сериала, объединяет всех мужчин, кроме приближенности к королеве? еще один факт — они все трагически погибли.

Пока что драконы Дейенерис с успехом повторяют жизненный путь своих тезок. Визериона убил король ночи, Рейегала застрелил железный флот. Остался только Дрогон и его судьба станет известна уже через несколько дней.