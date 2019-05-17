НОВОСТИ

Поклонники «Игры престолов» беспокоятся о судьбе последнего дракона Дейенерис Таргариен

До сих пор фантастическим рептилиям не очень везло.

Поклонники «Игры престолов» беспокоятся о судьбе последнего дракона Дейенерис Таргариен
Фото: Globallookpress.com

Все мысли фанатов популярного шоу «Игра престолов» занимают мысли о грядущей финальной серии, которая выйдет на экраны 19 мая.

События пятой серии настолько взбудоражили поклонников саги, что они даже подписали петицию с требованием от телеканала HBO переснять 8-й сезон сериала, пригласив более компетентных сценаристов.

В настоящее время зрители обсуждают судьбу последнего дракона королевы Дейенерис Таргариен, роль которой исполняет Эмилия Кларк. Единственный уцелевший дракон Дрогон с успехом помог своей хозяйке захватить город и сокрушительно разбить армию противника, однако у фанатов не очень радостные предчувствия относительно его судьбы.

"Игра престолов": кадр из фильма
«Игра престолов»: кадр из фильма

Дело в том, что своих драконов Дейенерис решила назвать в честь важных мужчин в своей жизни. Рейегал и Визерион получили имена в честь братьев королевы, а Дрогон — в честь ее мужа дотракийца. Как отмечает Cosmopolitan со ссылкой на форум поклонников сериала, объединяет всех мужчин, кроме приближенности к королеве? еще один факт — они все трагически погибли.

Пока что драконы Дейенерис с успехом повторяют жизненный путь своих тезок. Визериона убил король ночи, Рейегала застрелил железный флот. Остался только Дрогон и его судьба станет известна уже через несколько дней.

Вам может быть интересно:

Самый молодой актер «Игры престолов» лишился дара речи после прочтения финала саги «Ее дозор окончен»: звезда "Игры престолов" Лина Хиди попрощалась с Серсеей Последний дозор: Кит Харрингтон расплакался, вспоминая работу над «Игрой престолов»

Тэги:

"Игра Престолов - 8""Игра престолов": последние новостиДейенерис ТаргариенЭмилия Кларк
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Поклонники «Игры престолов» беспокоятся о судьбе последнего дракона Дейенерис Таргариен
Интересно?
Поделись с друзьями: