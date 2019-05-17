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«С днем рождения!»: Ирина Аллегрова опубликовала редкие снимки с дочерью

Девушке, которая работает концертным директором мамы, исполнилось 47 лет.

«С днем рождения!»: Ирина Аллегрова опубликовала редкие снимки с дочерью
Ирина Аллегрова/globallookpress.com

Певица Ирина Аллегрова в Instagram разместила сразу несколько архивных снимков со своей единственной дочерью Лалой, которая уже много лет работает у нее концертным директором. На фотографиях разных времен можно увидеть совсем еще юную девочку. Так, на одном из снимков она в школьной форме. На двух других изображена уже подросшая Лала в обществе своей звездной матери.

Отметим, что 16 мая девушка отметила день рождения. Ей исполнилось 47 лет. По этому поводу Ирина Аллегрова посвятила дочери очень трогательное поздравление.

«Пусть в жизни происходят только самые прекрасные события и моменты, встречаются только самые хорошие люди, исполняются самые заветные мечты и желания. Пусть в доме всегда живут вера, надежда и любовь, а все невзгоды, печали и проблемы навсегда забудут к нему дорогу! Пусть жизнь дарит много приятных сюрпризов, друзья и родные будут рядом, а глаза искрятся от счастья! С Днем рождения!» — подписала они снимки.

Отметим, что из-за большой загруженности мамы Лала почти все время в детстве проводила с дедушкой. Она закончила Российскую академию театрального искусства.

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архивные снимкидень рожденияИрина АллегроваЛала Аллегрова
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«С днем рождения!»: Ирина Аллегрова опубликовала редкие снимки с дочерью
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