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Сергей Шнуров заработал на рекламе минеральной воды 20 миллионов рублей

Музыкант стал еще богаче.

Сергей Шнуров заработал на рекламе минеральной воды 20 миллионов рублей
Сергей Шнуров/globallookpress.com

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заработал на рекламе минеральной воды 20 миллионов рублей. Об этом заявил селебрити-агент Вадим Кормилицын. При этом он отметил, что пока сложно сказать оправдан ли такой ход со стороны компании. Огромную сумму Шнуров получил не за один пост, а за всю рекламную кампанию.

Шнуров неплохо обогатился на минералке/globallookpress.com

Кормилицын подчеркнул, что сегодня среди всех звезд российского шоу-бизнеса у Сергея Шнурова самый дорогой Instagram. К примеру, один пост стоит не менее миллиона рублей. При этом он сказал, что такова маркетинговая политика музыканта.

Хорошо зарабатывает на рекламе и телеведущий Дмитрий Нагиев. Не так давно стало известно, что один из популярных операторов мобильной связи продлил с ним контракт еще на год. Сумма соглашения, по слухам, составила миллион долларов.

Кормилицын отметил, что это адекватный гонорар. Все потому, что телеведущий потратил очень много личного времени. Была снята не банальная реклама, а мини-сериал. Также селебрити-агент рассказал о заработках Ивана Урганта. Его контракты сегодня составляют 350-400 тысяч евро. Его очень любят рекламодатели за «достойный интеллигентный юмор», сообщает «Комсомольская правда».

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Дмитрий НагиевИван УргантСергей Шнуров
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Сергей Шнуров заработал на рекламе минеральной воды 20 миллионов рублей
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