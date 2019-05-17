Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли промахнулась с выбором платья для Каннского кинофестиваля

Актриса сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли появилась на Каннском фестивале. Перед объективами фотокамер актриса позировала в пышном красном платье в пол. Лиф наряда украшен вышивкой, а юбка с высоким разрезом практически слилась с ковровой дорожкой. Актриса обошлась без верхней части нижнего белья. По мнению модных критиков, платье визуально утяжелило стройную фигуру актрисы.

Как пишет «Комсомольская правда», еще год назад партнерша Халита Эргенча провела немало экспериментов со своей внешностью: актриса увеличила губы, нарастила ресницы и сделал татуаж бровей.

Свой образ на Каннском фестивале актриса дополнила легким макияжем: знаменитость лишь слегка подкрасила ресницы и нанесла помаду светло-алого оттенка.

В своем микроблоге Мерьем также публиковала снимок, на котором она запечатлена с платком на голове. Актриса покрыла локоны, скрыв шею и зону декольте.