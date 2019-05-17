Звезда сериала «Султан моего сердца» Александра Никифорова поделилась новыми снимками из Турции

Актриса не первый раз проводит отпуск в Турции. Страна особенно полюбилась ей после съемок успешного русско-турецкого проекта.

26-летняя Александра Никифорова снялась в русско-турецком сериале «Султан моего сердца» вместе с Али Эрсаном Дуру. Актеры исполнили в истории главные роли. После того как в России состоялась премьера картины, партнер Никифоровой решил наведаться в Москву. Во время своего визита Али пообщался с поклонниками, побеседовал с репортерами и даже принял участие в съемках шоу «Модный приговор» на Первом канале.

На днях в Instagram Александра Никифорова разместила свежий снимок, который был сделан на борту самолета. Актриса отправилась в отпуск. И уже не первый раз ее выбор падает на Турцию.

«Голубка летит в Турцию и это значит, что моя табличка-шпаргалка с турецкой грамматикой тоже летит со мной», — добавила актриса.

При этом Александра проигнорировала вопрос одной из своих подписчиц под ником @irinafeiser.

«А где актуальные фото со съемок с Али? Он тебя встречал…» — обратилась к Никифоровой ее поклонница.

Однако сама актриса так и не отреагировала на расспросы фанатки. Ранее Александра уверяла, что не успевает отвечать всем своих поклонникам. Партнерша Али Эрсана Дуру заверяла в том, что в основном всех интересует продолжение сериала «Султан моего сердца» и ее отношения с актером, сыгравшим роль султана Махмуда II.