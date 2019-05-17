Меган Маркл и принц Гарри воспитывают малыша Арчи без помощи няни

Принц Гарри и Меган Маркл, недавно переехавшие во Фрогмор-коттедж в пригороде Лондона, большую часть времени проводят дома с новорожденным сыном Арчи.

Представляя себе быт членов королевской семьи, мы думаем о большом штате обслуживающего персонала — поварах, горничных, дворецком и, разумеется, нянях и гувернантках. Однако Меган всегда любила удивлять, вот и сейчас стало известно, что в новом доме пары нет прислуги.

больше по теме Вражде конец: Кейт Миддлтон и Меган Маркл сблизились после рождения малыша Арчи У герцогинь появилось куда больше общих тем для общения.

Королевский обозреватель Кэти Николл в интервью The Daily Mail заявила, что чета предпочитает вести образ жизни самых обычных людей и всю необходимую работу по дому выполняет своими силами. Самым необычным стало известие об отсутствии во Фрогмор-коттедже няни для Арчи.

По словам эксперта, Маркл все таки не может обходиться совсем без помощи в вопросах ухода за малышом.

«Они пока не наняли няню, шев-повара и другой персонал, но если Меган нужна помощь с Арчи, ее мама, Глория, всегда рядом и пара выделила ей собственное крыло в новом коттедже», — заявила Николл.

По ее словам, Меган считает помощь своей матери — незаменимой.

Стоит напомнить, что ранее Маркл утверждала, что хочет в будущем нанять для сына гувернера мужчину. Важным условием для кандидатов будет американское происхождение.