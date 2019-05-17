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«Самый светлый человек в моей жизни»: Пугачева радуется успехам друга Юдашкина

Примадонна посетила вечеринку, которую устроил для друзей модельер.

«Самый светлый человек в моей жизни»: Пугачева радуется успехам друга Юдашкина
Алла Пугачева и Валентин Юдашкин/globallookpress.com

Примадонна отечественной сцены Алла Пугачева посетила вместе со своим супругом телеведущим Максимом Галкиным импровизированную вечеринку модельера Валентина Юдашкина. Дизайнер организовал модный показ в честь открытия летней веранды своего ресторана в Москве. Алла Пугачева пришла поздравить друга с новым проектом, который, наверняка, станет успешным.

На одной из фанатских страничек Пугачевой в Instagram появилась видеозапись. На кадрах можно увидеть, как Валентин Юдашкин заходит в зал, где сидят гости. Со всех сторон в этот момент слышны крики: «Валя» Валя!» Дизайнер зашел в помещение с цветами, правда не ясно, для кого они были предназначены. Все гости вечеринки стали аплодировать, увидев дизайнера. В этот момент Галкин крикнул на весь зал: «Валя, браво!»

Далее слово взяла главная героиня вечера Алла Пугачева: «Наш любимый Валечка. Здоровья тебе, счастья. Самый светлый человек в моей жизни, самый мужественный», — заявила звезда.

Отметим, что Валентин Юдашкин по слухам на протяжении долгого времени боролся со злокачественной опухолью. На данный момент выглядит он прекрасно. Не исключено, что ему полностью удалось победить страшную болезнь.

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Тэги:

Алла ПугачеваВалентин ЮдашкинМаксим Галкин
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«Самый светлый человек в моей жизни»: Пугачева радуется успехам друга Юдашкина
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