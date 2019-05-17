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Звезда сериала «Султан моего сердца» Али Эрсан Дуру опубликовал первое за месяц новое фото в соцсети

Всего за сутки свежий снимок актера оценили порядка 33 тысяч его подписчиков в Instagram

Звезда сериала «Султан моего сердца» Али Эрсан Дуру опубликовал первое за месяц новое фото в соцсети
Али Эрсан Дуру (Фото: кадр из сериала "Султан моего сердца")

Актер из русско-турецкого сериала «Султан моего сердца» Али Эрсан Дуру впервые почти за месяц опубликовал на личной страничке в Instagram свежее фото. Всего за сутки черно-белый снимок знаменитости набрал порядка 33 тысяч отметок «Нравится». Примечательно, что сам Али на отклики своих поклонников отвечать не стал, проигнорировав их вопросы о возможных съемках второго сезона ленты о султане Махмуде II.

К слову, ранее в одном из своих интервью Эрсан Дуру признавался, что ему хотелось бы увидеть продолжение сериала. Об этом высказалась и Александра Никифорова, сыгравшая в картине одну из главных женских ролей. Девушка отметила, что этот вопрос пока еще не решенный, но «хочется думать, что решаемый».

Али Эрсан Дуру
Али Эрсан Дуру опубликовал свежий снимок в своем микроблоге (Фото: Instagram.com/aliersanduruofficial)

По словам Александры, поклонники постоянно спрашивают об отношениях и возможном романе с Али. Однако сама актриса относится к партнеру по сериалу «Султан моего сердца» скорее как брату, нежели возлюбленному.

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Тэги:

Александра НикифороваАли Эрсан Дурусериал Султан моего сердца
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Звезда сериала «Султан моего сердца» Али Эрсан Дуру опубликовал первое за месяц новое фото в соцсети
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