Звезда сериала «Султан моего сердца» Али Эрсан Дуру опубликовал первое за месяц новое фото в соцсети

Всего за сутки свежий снимок актера оценили порядка 33 тысяч его подписчиков в Instagram

Актер из русско-турецкого сериала «Султан моего сердца» Али Эрсан Дуру впервые почти за месяц опубликовал на личной страничке в Instagram свежее фото. Всего за сутки черно-белый снимок знаменитости набрал порядка 33 тысяч отметок «Нравится». Примечательно, что сам Али на отклики своих поклонников отвечать не стал, проигнорировав их вопросы о возможных съемках второго сезона ленты о султане Махмуде II.

К слову, ранее в одном из своих интервью Эрсан Дуру признавался, что ему хотелось бы увидеть продолжение сериала. Об этом высказалась и Александра Никифорова, сыгравшая в картине одну из главных женских ролей. Девушка отметила, что этот вопрос пока еще не решенный, но «хочется думать, что решаемый».

По словам Александры, поклонники постоянно спрашивают об отношениях и возможном романе с Али. Однако сама актриса относится к партнеру по сериалу «Султан моего сердца» скорее как брату, нежели возлюбленному.