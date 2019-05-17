Мелания Трамп вышла в свет в идеальном вечернем платье за 6 тысяч долларов

Подобный вариант будет хорош на женщине любого возраста и комплекции.

Мелания Трамп не только первая леди США, но и икона стиля. Ее наряды обсуждают, за ее выходами в свет внимательно следят не только поклонники, но и модные эксперты. У супруги Дональда Трампа нет права на ошибку!

Стилисты первой леди США вновь не прогадали с ее образом, отдав предпочтение вечной классике. Так, в Вашингтон состоялся ежегодный ужин Исторической ассоциации США, организаторами которого стали Трамп с супругой. Для торжественного мероприятия Мелания выбрала элегантное черное платье в пол от Akris. Его стоимость — около шести тысяч долларов.

Американский президент не стал фантазировать и надел классический смокинг и галстук-бабочку.

Фотографии с мероприятия уже появились на официальной странице первой леди США в соцсети Instagram, а также в фанатских пабликах, посвященных Мелании Трамп.

Большинство поклонников восхитились красотой и элегантностью наряда супруги американского президента.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Мелания Трамп надела на пресс-конференцию японского политика платье от Prada, в котором она уже выходила в свет в апреле 2018 года.