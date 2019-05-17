«Три полуграции»: Пугачева стала главной звездой на вечеринке Юдашкиных

70-летняя Алла Борисовна в апреле отпраздновала свой юбилей, выступив с концертом на сцене Кремлевского дворца. Примечательно, что в одном из номеров Примадонны участие приняла и балерина Анастасия Волочкова, которая продемонстрировала свой традиционный вертикальный шпагат. Позже артистка призналась, что Пугачева лично пригласила ее на свое шоу.

Ни для кого не секрет, что супруга телеведущего Максима Галкина давно дружит с семьей модельера Валентина Юдашкина. Именно поэтому Алла Борисовна не смогла пропустить его импровизированную вечеринку. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, дизайнер организовал модный показ в честь открытия летней веранды своего ресторана в Москве. За одним из столиков разместился Галкин со своей женой. Он не упустил момента сделать романтичное селфи с возлюбленной.

Позже совместное фото с Примадонной в своем микроблоге разместила и Марина Юдашкина. На снимке Алла Борисовна запечатлена в голубых джинсах и тунике свободного кроя. А супруга модельера остановила свой выбор на узких черных брюках и бежевом жакете.

«Хороши», «Три полуграции», «Алла, самая стильная все сочетается и манерность», «Алла как всегда обворожительна!! Неповторимая!» — такие комментарии появились под фото Марины Юдашкиной на ее личной страничке в Instagram.

Напомним, что ранее 5-летняя дочь Примадонны — Лиза Галкина принимала участие в показе новой детской коллекции Галины Юдашкиной. Тогда вместе с малышкой на подиум вышел и сын Яны Рудковской — Саша Плющенко.