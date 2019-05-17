«Страдает маленький человек, ненавидимый всей страной»: Рита Дакота высказалась об отмене итогов шоу «Голос. Дети»

Рита Дакота, как призналась сама певица, не смогла не высказаться по поводу отмены результатов финала детского «Голоса», в котором победила дочь Алсу. А написать свой комментарий звезда решила потому, что, во-первых, она в некотором роде сама «жертва шоу талантов», и, во вторых, у нее тоже есть талантливая дочь, которая хорошо пот и танцует.

«Можно сколько угодно кричать о справедливости, устраивать танцы на костях, так горячо и страстно ненавидеть, злорадствовать и ликовать тому, как «справедливость восторжествовала». Но при любом раскладе в этой всей гнилющей ситуации не может быть уже никакой справедливости, ибо справедливость, при которой страдает маленький человек, ненавидимый огромной страной — довольно ср…я справедливость», — пишет певица.

Упрекнула артистка и телеканалы, проводящие подобные конкурсы, мол, надо было сначала заботиться о том, чтобы устанавливать хакерские системы, которые не пропускали бы сообщения и звонки с «левых номеров».

Напомним, накануне эксперты компании Group-IB обнаружили накрутку голосов за дочь Алсу Микеллу Абрамову на шоу «Голос. Дети». Кроме того, выявлено использование ботов в пользу участника с номером, под которым она выступала. В накрутке было задействовано около трехсот телефонных номеров. Все они одного оператора, и у них один тариф. Всего было отправлено свыше восьми тысяч сообщений. Узнав об этом Первый канал аннулировал результаты шоу и решил провести выпуск со всеми финалистами.