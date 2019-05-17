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Алексей Ягудин прокомментировал отмену победы дочки Алсу в детском «Голосе»

По словам фигуриста и телеведущего, во всем мире это шоу воспринимается, как социальный лифт.

Алексей Ягудин прокомментировал отмену победы дочки Алсу в детском «Голосе»
Алексей Ягудин (Фото: Instagram)

В след за многочисленными представителями российского шоу-бизнеса, артистами и просто медийными личностями, отмену итогов очередного сезона шоу «Голос. Дети», согласно которым, напомним, победу одержала Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, прокомментировал фигурист и телеведущий Первого канала Алексей Ягудин.

По его словам, детский «Голос» можно сравнить с социальным лифтом, что называется, «из грязи в князи». Именно так программа воспринимается зрителями во всем мире. И именно этот фактор оказал решающее влияние на масштаб обсуждения сложившейся ситуации.

Только представьте что в детском «American idol» участвует дочь Beyonce и Jay Z, а те подключают свое влияние, чтоб ей помочь победить? Это был бы скандал мирового уровня», — приводит слова бывшего спортсмена издание News.ru.

Кстати, именно так и восприняли историю со скандальной победой дочери певицы телезрители и большинство артистов и певцов. Однако, нашлись и те, кто встал на защиту семьи певицы Алсу, призывая поддержать ее в трудной для нее ситуации, в которой, как теперь выясняется, виноватой может оказаться она сама.

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Алексей ЯгудинАлсуотмена результатовФинал "Голос. Дети"
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Алексей Ягудин прокомментировал отмену победы дочки Алсу в детском «Голосе»
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