«Деньги решают всё»: Лена Миро прокомментировала результаты проверки голосования на шоу «Голос. Дети»

Лена Миро не осталась в стороне от скандала, который разразился вокруг шестого сезона шоу «Голос. Дети» с новой силой. По предварительным результатам проверки, которые предоставила компания Group-IB, за дочь Алсу проголосовали неактивные телефонные номера. После обнародования новости Первый канал аннулировал результаты конкурса.

Миро уверена, что Алсу и её муж Ян Абрамов замешаны в подтасовке результатов. Она заявила, что 11-летняя Микелла Абрамова не заслужила первое место, а вся стоимость голосов составила приблизительно полтора миллиона рублей.

Блогер обеспокоена, что богатые и знаменитые люди способны «договориться» за своих детей, мешая другим участникам из бедных семей добиться успеха. «Да, у нас в стране так: деньги решают всё. К моему большому сожалению», — заметила Миро в своём блоге. Она вспомнила, что подобная проблема есть не только в песенных конкурсах, но и в рабочих местах «по блату», и у учащихся лучших вузов.

Лена Миро сказала, что несмотря на свой ум, она даже не мечтала об МГИМО или МГУ, поскольку её родители работали инженером и учительницей. Она знала, что без денег ей будет трудно пробиться, как и многим талантливым детям. Блогера злит, что в итоге чек в ресторане у «звездного ребёнка» будет больше, чем пенсия большинства россиян.