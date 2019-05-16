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Владелец «Голоса» отреагировал на решение Первого канала провести спецвыпуск программы

По мнению представителей голландской компании Talpa Media, владеющей правами на программу, это будет верным решением.

Владелец «Голоса» отреагировал на решение Первого канала провести спецвыпуск программы
Скриншот с сайта 1tv.ru

Как уже известно, первая информация о том, что эксперты подтвердили накрутку голосов в финале музыкального шоу «Голос. Дети», привела к беспрецедентному решению со стороны Первого канала. Телевизионщики решили провести 24 мая специальный выпуск программы с участием всех финалистов программы. Шоу пройдет в прямом эфире.

Кстати, это решение поддержал и владелец прав на «Голос» — голландская компания Talpa Media. Ее представители подчеркнули, что это верное решение, которое позволит отметить всех финалистов. Кроме того, в компании высказали сожаление по поводу скандала, разразившегося в русской версии шоу, сообщает РИА Новости.

Напомним, неожиданно для многих в финале детского «Голоса» победу одержала Микелла Абрамова – дочь певицы Алсу. И телезрители, и звезды, и пользователи соцсетей заявляли, что это решение несправедливо. При этом сама Алсу с того момента не выходит на связь с журналистами.

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Тэги:

Первый каналПрограмма "Голос. Дети"Финал "Голос. Дети"
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Владелец «Голоса» отреагировал на решение Первого канала провести спецвыпуск программы
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