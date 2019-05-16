Владелец «Голоса» отреагировал на решение Первого канала провести спецвыпуск программы

По мнению представителей голландской компании Talpa Media, владеющей правами на программу, это будет верным решением.

Как уже известно, первая информация о том, что эксперты подтвердили накрутку голосов в финале музыкального шоу «Голос. Дети», привела к беспрецедентному решению со стороны Первого канала. Телевизионщики решили провести 24 мая специальный выпуск программы с участием всех финалистов программы. Шоу пройдет в прямом эфире.

Кстати, это решение поддержал и владелец прав на «Голос» — голландская компания Talpa Media. Ее представители подчеркнули, что это верное решение, которое позволит отметить всех финалистов. Кроме того, в компании высказали сожаление по поводу скандала, разразившегося в русской версии шоу, сообщает РИА Новости.

Напомним, неожиданно для многих в финале детского «Голоса» победу одержала Микелла Абрамова – дочь певицы Алсу. И телезрители, и звезды, и пользователи соцсетей заявляли, что это решение несправедливо. При этом сама Алсу с того момента не выходит на связь с журналистами.