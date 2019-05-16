Эмили Ратаковски полностью обнажилась, чтобы выступить против запрета абортов

Эмили Ратаковски опубликовала в Instagram одну из самых откровенных фотографий за всю историю своей карьеры. На этот раз на модели нет ничего, кроме цветка. Звезда решила с помощью провокационной фотографии привлечь внимание к серьёзной проблеме, о которой первой заговорила Мила Йовович.

Актриса призналась, что ей пришлось пережить аборт по медицинским показаниям. Ей было тяжело, но ещё тяжелее ей осознавать, что всё больше штатов в Америке принимают законы о запрете абортов. Речь идёт о невмешательстве даже по медицинским показаниям и в случае изнасилования.

К пяти штатам недавно присоединилась и Джорджия. Эмили Ратаковски подчеркнула, что законопроект подписали 25 белых мужчин, причем сделали это в штатах с большим количеством чернокожего населения. Модель заявила, что у каждой женщины должен быть выбор и возможность распоряжаться собственным телом.

После откровенного признания Милы Йовович к инициативе против запрета абортов присоединились Эван Рэйчел Вуд и Рианна. Актриса в ответ на негуманный законопроект предложила мужчинам пройти обязательную вазектомию, а певица выставила в своём Instagram фото всех 25 мужчин, которые подписали закон в штате Джорджия. Рианна назвала их идиотами.