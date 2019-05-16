Певица Слава сняла кинотеатр, чтобы с дочерью и сестрой посмотреть фильм за бокалом вина

15 мая певица Слава отметила свое 38-летие. О том, как проходит торжество и вообще праздничные мероприятия звезда довольно подробно рассказывала на своей странице в Instagram, попутно принимая сотни поздравлений и добрых, теплых слов в свой адрес от поклонников и подписчиков в социальной сети.

Праздник у Славы, как она и планировала, получился семейным. Ужин в ресторане, а затем – поход в кино. Причем не просто так. Для того, что посмотреть новый фильм «Покемон. Детектив Пикачу» в тихой обстановке за бокалом красного вина в компании дочери и сестры, Слава сняла кинотеатр.

«Сняли кинотеатр, как 3 олигархши», — шутит артистка.

Подписчики снова признались в любви своей любимой певице, а одна из них, в шутку, укорила Славу, мол, нечего пропагандировать красное вино, когда некоторые на родительском собрании в школе сидят.

К слову, не так давно в Сети уже не в шутку, а всерьез критиковали Славу за неоднозначные, слишком вольные снимки. Объектом критики стала фотография, сделанная в Дубае, где певица не очень прилично, по мнению некоторых, оголила свои ноги.