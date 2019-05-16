Суд вынес решение по делу Шакиры о плагиате

Певец и продюсер Ливан Рафаэль Кастэльянос обвинил певицу в присвоении его песни «Yo te quiero tanto».

Испанский суд вынес оправдательное решение Шакире и композитору Карлосу Вивесу, против которых было выдвинуто обвинение в нарушении авторских прав.

Певец и продюсер кубинского происхождение Ливан Рафаэль Кастэльянос заявил, что певица присвоила его песню «Yo te quiero tanto», написанную в 1997 году, и подал на нее в суд.

Истец обвинил звезду в плагиате. Он настаивал, что мелодия ее хита «La Bicicleta», была позаимствована у него. Композиция принесла Шакире в 2016 году три самые большие награды на музыкальной премии Grammy Latino, в частности в номинациях «Лучшая песня» и «Лучший альбом года».

Суд в Мадриде принял сторону Шакиры и Вивеса, отклонив иск Кастэльяноса. Тем не менее, продюсер еще может подать апелляцию, пишет Page Six.

Напомним, что кроме дела о плагиате, у певицы имеются гораздо более серьезные проблемы, которые также связаны с юридической сферой. Против нее выдвинуто обвинение в укрытии налогов на сумму в 14,5 миллионов евро с 2012 по 2014 год.

Хотя подобные дела обычно проходят не за закрытыми дверями, для Шакиры суд решил сделать исключение.