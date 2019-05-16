Ребенок может избавить Меган Маркл от имиджа «трудной герцогини»

После свадьбы с принцем Гарри за Меган Маркл прочно закрепилось прозвище «трудная герцогиня». Британские таблоиды наперебой писали то о чересчур требовательном отношении бывшей актрисы к челяди Кенсингтонского дворца, то о ее конфликте с Кейт Миддлтон, отмечая непростой и даже скандальный характер жены принца Гарри.

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Сообщалось даже, что зарвавшуюся Маркл приходилось одергивать самой Елизавете II, а в последний раз возмущение общественности вызвало нежелание супругов фотографироваться на пороге роддома, как это делали принцесса Диана и жена принца Уильяма. В этом многие тоже обвинили Меган, «не уважающую» королевские традиции.

Правдивы все эти слухи или нет, образ герцогини Сассекской был если не безнадежно, то существенно подпорчен. Особенно на контрасте со всегда сдержанной и безупречно аристократичной Кейт.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал Эрик Шиффер, глава Reputation Management Consultants – компании, помогающей восстановить потерянную репутацию организациям, брендам и частным лицам. По словам эксперта, отношение публики к герцогине Меган может навсегда изменить в лучшую сторону маленький сын королевской пары.

Новорожденного Арчи Харрисона Маунтбэттена Виндзора по настоянию родителей не будут называть графом Дамбартоном, как предполагалось. Тем не менее, он стал седьмым в очереди претендентом на британский престол, каковой когда-то являлась его царственная прабабка. Акцентируя внимание британцев на этом обстоятельстве, Маркл сможет избавиться от сложившегося имиджа. А еще малыши очень милые.