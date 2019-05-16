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Эмма Томпсон присоединится к Эмме Стоун в новой экранизации «101 далматинца»

Для актрисы это будет уже третий проект Disney. Ранее она сыграла миссис Пот в «Красавице и Чудовище», а также автора книги о Мэри Поппинс в «Спасти мистера Бэнкса».

Эмма Томпсон присоединится к Эмме Стоун в новой экранизации «101 далматинца»
Эмма Томпсон снимется фильме "101 далматинец". Кадр из мультфильма 1961 года

Эмма Томпсон присоединится к Эмме Стоун в live-экранизации Disney «101 далматинец». Известно, что 30-летней Стоун досталась роль главной злодейки — Круэллы де Виль, которая одержима страстью к мехам. Что же касается 60-летней Томпсон, то о том, кого она сыграет, пока неизвестно.

Это будет уже вторая по счету «живая» версия мультфильма 1961 года о похищенных щенках, из которых хотели сшить шубу. В 1996 году вышел фильм, где Круэллу сыграла блистательная Гленн Клоуз, а роль одного из ее подельников исполнил не менее искрометный Хью Лори («Доктор Хаус», «Дживс и Вустер»).

В этой экранизации де Виль была главой модного дома. За эту роль Клоуз получила «Золотой глобус» в категории «Лучшая актриса».

Гленн Клоуз. Кадр из фильма «101 далматинец» (1996)

Хотя о страсти Круэллы к мехам и ее коварных планах знают все, благодаря популярности обоих детищ студии, в новом фильме авторы намерены рассказать, что ее к этому привело.

Что касается Эммы Томпсон, то для актрисы это будет уже третий проект Disney. Ранее она сыграла миссис Пот в «Красавице и Чудовище» (2017), а также автора книги о Мэри Поппинс в картине «Спасти мистера Бэнкса», напоминает Daily Mail.

 

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Disneyфильм "101 долматинец"экранизацияЭмма СтоунЭмма Томпсон
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Эмма Томпсон присоединится к Эмме Стоун в новой экранизации «101 далматинца»
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