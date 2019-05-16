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На берегу моря: Ольга Серябкина устроила фотосессию в откровенном купальнике

Экс-солистка группы «Серебро» не стесняется демонстрировать свои аппетитные формы.

На берегу моря: Ольга Серябкина устроила фотосессию в откровенном купальнике
Ольга Серябкина. фото: globallookpress

Ольга Серябкина привыкла радовать поклонников фотографиями в купальниках или нижнем белье. На этот раз певица устроила фотосессию на фоне моря. Среди скал и под сводом пещеры экс-солистка группы «Serebro» позировала в темно-синем слитном купальнике с большими разрезами по бокам.

Артистка предложила фанатам выбрать из откровенных снимков тот, который им больше всего понравится. Подписчики Ольги Серябкиной в Instagram разделились на два лагеря: одни боготворили певицу, другие обвиняли в пошлости.

«Ты певица или порноактриса, нечем людей удивить уже», «Вечно озабоченная моль», «Зачем вы такие фотки делаете? Порнозвезды что ли», «Никакая, все вульгарные на мой взгляд», — написали в комментариях возмущенные пользователи.

Напомним, ранее Ольга Серябкина оказалась в центре скандала. Певице пришлось подать в суд после того, как ее имя якобы появилось в списке эскорт-услуг. Экс-солистка «Serebro» пыталась игнорировать слухи, но позже обратилась за помощью к адвокату. При этом Ольга Серябкина заявляла, что даже боится сниматься обнаженной, поскольку фотографии могут легко попасть в Сеть.

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На берегу моря: Ольга Серябкина устроила фотосессию в откровенном купальнике
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